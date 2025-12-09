1238 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2026

1237 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 listopada 2025 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8

1236 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.