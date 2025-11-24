1203 Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości 

1202 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2026 