Aktualizacja: 18.11.2025 10:25 Publikacja: 17.11.2025 21:50
1154 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Projektowanie usług chmurowych w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
1153 Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
1152 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Prezydent ma prawo odmówić powołania sędziów, ale może to zrobić w wyjątkowych sytuacjach, a jego uprawnienia w...
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
