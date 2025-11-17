1154 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Projektowanie usług chmurowych w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

1153 Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

1152 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu