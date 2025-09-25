Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 25 września 2025 r. (poz. 1284 - 1293)

Publikacja: 25.09.2025 22:00

1293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1292 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

1291 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 września 2025 r. w sprawie minimalnego udziału biokomponentów zawartych w oleju napędowym stosowanym we wszystkich rodzajach transportu

1290 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

1289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2025 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli i postępowania pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

1288 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

1287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2025 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Krakowskiej

1286 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

1285 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

1284 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

