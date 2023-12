Dziennik Ustaw z 19 grudnia 2023 (2704-2730)

Prezydent Andrzej Duda komentuje uchwałę Sejmu ws. mediów publicznych. Wysłał pismo do marszałka Sejmu

Prezydent Andrzej Duda wysłał we wtorek pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Prezydent zabrał głos w sprawie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. "Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - wskazuje Andrzej Duda.