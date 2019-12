E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. Ale kar za papierowe nie będzie

- recepty transgraniczne (tylko do końca 2020 r.),

- recepty pro auctore i pro familiae (są to recepty które lekarz wystawia sam sobie lub członkom swojej rodziny; decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),

- w sytuacji, gdy lekarz nie ma dostępu do systemu e-zdrowie, m.in. w przypadku awarii tego systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy w przypadku braku dostępu do Internetu.

- Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, a lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej - podkreśla MZ.

Zachęca jednak lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej, do przejścia na nowe zasady. Przypomina, że wystawianie e-recept wymaga podłączenia się do systemu e-zdrowie (P1), co następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certyfikatu systemu e-zdrowie lub poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl.