Od dziś w aptekach reglamentacja leku Viregyt K z amantadyną

Viregyt-K to kapsułki doustne z chlorowodorkiem amantadyny. Jest od lat stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, a także w zakażeniach wirusem grypy typu A.

Zainteresowanie lekiem wzrosło po tym, gdy pediatra i pulmunolog z Przemyśla Włodzimierz Bodnar stwierdził publicznie, że stosowanie Viregytu-K w odpowiednio wysokich dawkach prowadzi do całkowitego rozpadu wirusa i umożliwia wyleczenie COVID-19 w ciągu 48 godzin. Pulmonolog twierdzi, że takie spektakularne efekty potwierdzają przypadki setki jego pacjentów, którym podał lek, a także jego samego. Wszystkie przypadki lekarz opisał i udokumentował.

Dr Bodnar poinformował o swoim odkryciu Ministerstwo Zdrowia już w połowie marca. Niedawno resort stwierdził jednak, że nie ma uzasadnienia, by stosować amantadynę do leczenia COVID. Tymczasem Viregyt-K znika z aptek, bo lek zaczęli przepisywać i stosować także inni lekarze.

Jednocześnie Viregyt-K może być ordynowany i wydawany wyłącznie we wskazaniach objętych refundacją, czyli w przypadku choroby i zespołu Parkinsona oraz w leczeniu dyskinezy późnej u osób dorosłych. Apteka nie może zatem wydać leku, jeśli lekarz przepisał go poza wskazaniami do jego refundacji, czyli za pełną odpłatnością.