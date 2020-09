Koronawirus: ryzykowne procedury dot. badań na Covid wprowadzone przez nowego ministra zdrowia

– Jeśli przyjmę, że duszność to poważne trudności w oddychaniu i zamiast wezwać do pacjenta karetkę, wyślę go na test, a on się udusi, narażę się na zarzut narażenia życia lub zdrowia. Z kolei, bym za pomocą teleporady mógł zlecić test refundowany przez NFZ, u pacjenta, obok innych trzech typowych objawów klinicznych infekcji koronawirusem, musi występować także duszność – mówi nam lekarz z dużym stażem w POZ.

– W normalnych okolicznościach stwierdzenie duszności powoduje konieczność osobistego zbadania pacjenta, aby stwierdzić, czy jest rzeczywista konieczność medycznej interwencji. Nowa procedura ma na celu jak najszybsze skierowanie pacjenta na badanie w kierunku Covid-19. Co jednak się stanie, jeśli mimo tych oczywistych objawów testy nie wykażą koronawirusa, a pacjent będzie chory na zupełnie inną chorobę? – pyta mec. Powierża. I dodaje, że jej zdaniem brak osobistej wizyty u lekarza czy skierowania go do szpitala może być podstawą do postawienia zarzutu z art. 160 § 2 kodeksu karnego, który stanowi o odpowiedzialności za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. – Należy mieć na uwadze, że według tego przepisu wystarczające jest, że dobro prawne, czyli zdrowie i życie człowieka, zostanie narażone, a nie naruszone. Oczywiście każdą sytuację należy badać indywidualnie, ale nie można wykluczyć, że takie niebezpieczeństwo czyha na lekarzy – ostrzega mec. Powierża.

To lekarz na podstawie zebranego podczas teleporady wywiadu decyduje, jakie działania podejmie. Jeżeli pacjent podaje w wywiadzie łącznie cztery objawy, o których mowa w przepisie: duszność, temperatura powyżej 38 st. C, utrata węchu i smaku oraz kaszel, i wiarygodność tych informacji nie zostanie zakwestionowana przez lekarza, to pacjent może domagać się przynajmniej skierowania na test. Lekarz ryzykuje odpowiedzialnością cywilną wobec pacjenta, a w ekstremalnej sytuacji także i karną, gdy rzeczywiście należało postawić wstępne rozpoznanie zakażania Covid-19. Natomiast lekarz nie traci autonomii do podejmowania decyzji, jak leczyć pacjenta. Jeżeli na przykład, mimo że występuje tylko jeden z tych objawów, chciałby osobiście zbadać pacjenta albo wysłać go bezpośrednio do szpitala, może, a nawet powinien to zrobić. Ten przepis to uprawnienie dla lekarza do zlecenia testu refundowanego, a nie pozbawienie go prawa wykonywania zawodu, czyli wykonywania zawodu zgodnie z należytą starannością, wymaganiami etyki i z aktualną wiedzą medyczną.