Koronawirus. Policja: to kierowca odpowiada za liczbę przewożonych pasażerów Adobe Stock

To kierujący pojazdem są zobligowani do wyegzekwowania od pasażerów określonego zachowania, i to oni w pierwszej kolejności odpowiadają za sposób przewożenia pasażerów - głosi odpowiedź Komendy Głównej Policji dla Rzecznika Praw Obywatelskich.