Cukrzyca w dobie Covid-19

Panująca pandemia Covid-19 dotknęła wszystkich obywateli naszego kraju (i nie tylko naszego). Niestety, nie oszczędza również chorych na cukrzycę. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że chorzy na cukrzycę są tak samo narażeni na zachorowanie jak osoby bez tej choroby. Wstępne statystyki pokazały, że diabetycy są bardziej podatni na powikłania w przebiegu infekcji Covid-19. Obecnie wiemy, że to nie sama cukrzyca, ale cukrzyca niewyrównana bądź otyłość czy powikłania cukrzycy stanowią o zwiększonym ryzyku zgonu lub komplikacji.

Jednym z leków stosowanych dla kontroli poziomu cukru we krwi jest insulina. W typie 1 cukrzycy insulina jest postępowaniem z wyboru, bez stosowania insuliny chory zapada w śpiączkę. W typie 2 insulinę stosuje się, gdy zawodzą inne leki obniżające poziom glukozy we krwi.

Prawidłowe i nowoczesne leczenie cukrzycy polega na tym, że chory samodzielnie dobiera dawkę insuliny w zależności od aktualnego poziomu glukozy, wielkości planowanego posiłku czy wysiłku fizycznego. Aby chory mógł leczyć się samodzielnie, musi być odpowiednio edukowany. Zespół, tj.: leczący lekarz, pielęgniarka edukacyjna, dietetyk, musi nauczyć chorych, jak należy się odżywiać, co i kiedy kontrolować w stanie swojego zdrowia, jak zażywać leki czy wstrzykiwać insulinę.

Niezwykle ważne jest również motywowanie chorego do prawidłowego prowadzenia swojej choroby. Cukrzyca przez wiele lat może nie dawać żadnych uchwytnych objawów, w związku z czym może być lekceważona, ponieważ czasem podświadomie brak dolegliwości jest traktowany jako brak choroby czy zagrożenia powikłaniami. Nic bardziej mylnego, niewielkie nawet podwyższenie poziomu glukozy we krwi, mimo że nieodczuwalne, pozostawia trwałe zmiany, które w przyszłości „zaowocują” powikłaniami. Rolą zespołu leczącego jest zatem nie tylko wydanie zaleceń dotyczących dawkowania leków czy edukacja, ale również – a może przede wszystkim – cykliczne przypominanie jak ważne, decydujące o przebiegu cukrzycy jest codzienne przestrzeganie otrzymanych zaleceń.

Kontakt z lekarzem w trakcie pandemii jest utrudniony, niejednokrotnie występuje w formie teleporady. Ważne jest, aby być do niej odpowiednio przygotowanym:

Wiedza to podstawa

Zachorowanie na Covid-19 u chorego na cukrzycę może spowodować podwyższenie poziomu cukru we krwi, ponieważ stan zapalny zwiększa zapotrzebowanie na insulinę ze względu na przyspieszoną przemianę materii. Z drugiej strony brak uczucia smaku, a co za tym idzie zmniejszony apetyt, może powodować spadki poziomu glukozy (tzw. hipoglikemie – niedocukrzenia). Wymaga to korekty dawki insuliny, której może chory dokonać samodzielnie, pamiętając o zasadzie, że w typie 1 cukrzycy 1 jednostka insuliny obniża poziom glukozy o 40 mg%, a w typie 2 o 30 mg%. W zależności od aktualnego poziomu glukozy wg tych przeliczników chory może dopasowywać dawki insuliny. Chory powinien pamiętać o tym, aby w sytuacji podwyższonego poziomu cukru uzupełnić płyny, oczywiście nieosłodzone.