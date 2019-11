Naukowcy: e-papierosy powodują choroby serca

Co jeszcze istotniejsze, prawie nic nie wiadomo o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia związanych ze środkami aromatyzującymi, dodawanymi do e-papierosów. „Chociaż z nich uważa się za bezpieczne przy spożyciu doustnym, niewiele wiadomo o ich działaniu podczas inhalacji” - podkreślili naukowcy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba użytkowników e-papierosów na całym świecie wzrosła z 7 milionów w 2011 roku do 41 milionów w 2018 roku. Waping jest szczególnie popularny wśród młodych. Według National National Tobacco Study z 2019 r. co czwarty licealista w Stanach Zjednoczonych używa e-papierosów - to ponad 15 procent więcej niż dwa lata temu.