Skąd u dziecka bóle pleców? Winny nie tylko ciężki plecak

Wielu z badanych nastolatków przyznaje, że nie uprawia żadnego sportu. To błąd. – Chcemy przekonać młodzież do wzmacniania mięśni grzbietu, mięśni brzucha, mięśni pośladków, które odpowiadają za prawidłową postawę ciała – wyjaśnia Roman Wojcinowicz, terapeuta manualny i pomysłodawca akcji „Prawidłowa postawa ciała. Prosto przez życie”, zwracając przy tym uwagę na brak lub niedostateczną wśród młodych świadomość własnego ciała i jego potrzeb. – Przekazujemy więc wiedzę, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, aby ich efektywność była najwyższa, bez szkody dla zdrowia. Uświadamiamy młodzież, jak niechlujna postawa ciała negatywnie wpływa na stan psychiczny – dodaje.

– Kręgosłup lubi dobrą mobilność – możliwość uruchomienia go na wszystkich jego poziomach dają joga, balet czy gimnastyka artystyczna – dodaje Małgorzata Golik, fizjoterapeutka i właścicielka centrum rehabilitacji sportowej i neurologicznej MIOMED. – Kolejna ważna rzecz to gorset mięśniowy, czyli naturalna ochrona kręgosłupa przed przeciążeniami. Tutaj pomocne będą ćwiczenia z elementem obciążenia – basen i pływanie kraulem. Fantastyczna jest ścianka wspinaczkowa, już od trzeciego–czwartego roku życia. Wszystkie wymienione dyscypliny powinny być jednak zaprezentowane dziecku przez specjalistę – fizjoterapeutę lub trenera.

Ponad połowa uczniów, czyli 41 osób, miała plecaki powyżej 10 proc. swojej masy ciała, granicę 15 proc. masy ciała przekroczyły tornistry 11 osób. Sporo, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że plecaki ważono bez podręczników, które na co dzień się w nich znajdują. – Dyrektor szkoły ma obowiązek wskazania uczniom miejsca, w którym mogą zostawić podręczniki – tłumaczyła wówczas Zalewska. I być może w wielu szkołach tak się dzieje, ale zdaniem rodziców sytuację dziecięcych kręgosłupów poprawia to w niewielkim stopniu. To dlatego, że uczniowie, by odrobić pracę domową, i tak muszą podręczniki zabrać do domu. A następnego dnia znów przynieść je do szkoły.