Powiększanie piersi: Co trzeba wiedzieć, by uniknąć rozczarowania

– Implanty to wyrób medyczny i nie stanowi on elementu przypisanego dożywotnio do ciała kobiety – mówi dr n. med. Artur Sandelewski, specjalista chirurgii ogólnej z San-Medical Centrum Medyczne w Jaworznie, Bielsko-Białej, Krakowie, Katowicach. Zdaniem specjalisty w wielu przypadkach istnieje prawdopodobieństwo wymiany implantów piersi, a dla każdej kobiety czas między wszczepieniem implantu, a jego ewentualną wymianą jest kwestią indywidulaną. Wymiana może być spowodowana, m.in. decyzją o zmianie wielkości i kształtu piersi, opróżnieniem implantu, czy przemieszczeniem się go w górę. – Niektóre implanty, np. Motiva, mają tzn. paszport elektroniczny (chip identyfikujący implant). Ta nowoczesna technologia pozwala osobom upoważnionym (pacjent oraz chirurg) uzyskać informacje na temat implantu, w dowolnym czasie – dodaje dr n. med. Artur Sandelewski.

Czy powiększanie piersi to zabieg tylko dla kobiet młodych?

Wiek kobiety nie jest kryterium kwalifikacji do zabiegów plastycznych piersi. Jedynym i najważniejszym kryterium jest dobry stan zdrowia. Przed zabiegiem należy wykonać niezbędne, zalecone przez lekarza prowadzącego badania. Dla każdej pacjentki to komplet dobieranych indywidualnie badań. Najczęściej zleca się jednak wykonanie badań krwi: morfologia, parametry wydolności wątroby, nerek, krzepliwości, a także EKG (u kobiet powyżej 40 rż.). Podczas wywiadu chirurg i anestezjolog dopytują, m.in. o przebyte operacje, choroby, uczulenia na leki, a także o uzależnienia. Niezbędne badania powinny być wykonane na ok. 3-4 tygodnie przed zabiegiem. - Kluczową kwestią jest zdrowie kobiety - zarówno jako element kwalifikacji do zabiegu, ale i jako gwarant bezpieczeństwa. Zabieg nie może być wykonywany, np. w trakcie infekcji dróg oddechowych czy też miesiączki, która potencjalnie zaburza krzepliwość krwi, a to z kolei może prowadzić do zwiększonego krwawienia zarówno przed, jak i po operacji. Kobiety, które decydują się na zabieg plastyczny piersi, w tym powiększenie piersi, w wieku dojrzałym, dążą do tego celu spokojnie, ale wytrwale. To zawsze jest decyzja wypływająca z głębokiej potrzeby, granicząca z pewnością, że zmieni życie na plus. Kobieta inwestuje w siebie, w swój wizerunek, podkreśla kobiecość i podnosi pewność siebie. Kobiety mają tyle lat na ile się czują, a nie tyle, ile twierdzi metryka – wyjaśnia dr Przemysław Jasnowski, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej z Medyk Centrum w Częstochowie.