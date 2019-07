Kąpiele w siarczkach i solankach - kto na nich najbardziej skorzysta

O dobroczynnych efektach kuracji przekonasz się nie od razu, lecz z pewnym poślizgiem, czasami dopiero po kilku tygodniach. Za to rezultaty będą naprawdę spektakularne i długotrwałe. Na tyle, że zamarzysz, aby powtórzyć leczniczą podróż do wód.

Prawdziwą rekordzistką świata jest woda ze źródła Malina w Solcu-Zdroju – zawiera aż ok. 900 mg siarki na litr! Z kąpieli w silnie stężonej wodzie skorzystasz w Hotelu Mineral Malinowy Raj oraz znajdującym się tuż obok Hotelu Medical SPA Malinowy Zdrój. Wysokozmineralizowana woda chlorkowo-sodowa (solanka) z bromem i jodem płynie rurociągiem prosto do wanien kąpielowych w hotelu. Dopiero tam ma kontakt z powietrzem, dzięki czemu siarkowodór zachowuje wszystkie swoje właściwości. W hotelu Malinowy Raj znajduje się jedyny w Polsce basen solankowo-siarczkowy. Znanym ośrodkiem siarkowym jest też Busko-Zdrój (niedaleko Solca-Zdroju), gdzie możesz poddać się najróżniejszym zabiegom, w tym kuracji pitnej, która uzupełnia niedobory minerałów oraz pomaga pozbyć się problemów ze skórą.

Ta kąpiel ma moc

Kluczowym związkiem odpowiadającym za większość pozytywnych efektów jest siarkowodór (o mało zachęcającej woni zepsutych jajek). Podczas kąpieli w wodzie o temperaturze ok. 35,4 st. C jest wchłaniany przez płuca i skórę (z innymi związkami siarki), wywołując silne przekrwienie utrzymujące się do dwóch godzin po zabiegu. Naskórek lekko się złuszcza, skóra zaczyna szybciej się odnawiać.

Co ciekawe, siarka znajduje się także we włosach i w tych częściach ciała, które nie są zanurzone w wodzie. Pozostaje tam nawet przez kilka tygodni. Kąpiel w siarce to mocny kop dla organizmu, dlatego po zabiegu musi on odpocząć.

– Siarka ma historię i potencjał, przemawiają za nią badania oraz dziesiątki lat doświadczeń i sukcesów w lecznictwie – mówi dr nauk med. Marek Grabski, specjalista chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. – Siarkowodór działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, zmniejsza bóle kręgosłupa i obrzęki, poprawia ruchomość stawów. Kąpiele to idealna terapia dla osób prowadzących siedzący tryb życia, ze zwyrodnieniem stawów i kręgosłupa, reumatoidalnym zapaleniem stawów, dyskopatią, stanami pourazowymi.

Przeciążenie narządu ruchu i okazjonalna aktywność fizyczna w młodym wieku zbierają żniwo już po kilkunastu latach. W efekcie każdy mikrouraz przyczynia się do przyspieszonych zmian zwyrodnieniowych. Warto im zapobiegać.

Co jeszcze robią siarczki? Przyspieszają metabolizm, obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów (miażdżyca), kwasu moczowego (dna moczanowa), glukozy (cukrzyca). Ponadto leczą schorzenia skóry, takie jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik zwykły.

Optymalne rezultaty przynosi dwutygodniowa kuracja, ale poprawę samopoczucia uzyskasz już po pięciu–siedmiu kąpielach wspomaganych masażami i fizykoterapią. Pełne efekty odczujesz po dwóch–czterech tygodniach od powrotu z sanatorium. Utrzymują się przez ok. sześć–osiem miesięcy.