Ćwiczenia pomogą zachować siły na dłużej

Spadek siły mięśniowej między 50. a 70. rokiem życia wynosi 30 proc., i kolejne 30 proc. między 70. a 80. rokiem życia. Można znacznie spowolnić ten proces dzięki regularnej aktywności fizycznej - przekonują eksperci.

Coraz więcej uwagi poświęcamy aktywnym formom spędzania czasu, jednak wciąż 38 proc. z nas to osoby stroniące od aktywności. Najmniej aktywni są seniorzy – aż 56 proc. z nich nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej.

Wyrobienie zdrowych nawyków oraz eliminacja bezruchu wśród najmniej aktywnych Polaków staje się jedną z najważniejszych, długoterminowych inwestycji w zdrowie społeczeństwa. Aż 59 proc. emerytów i rencistów przyznaje, że na co dzień nie uprawia żadnego sportu (MultiSport Index 2018). Za jeden z powodów tak niskiego poziomu aktywności wśród osób starszych eksperci wskazują różnicę pokoleniową. Współcześni seniorzy to osoby dorastające w zupełnie innych czasach, a co za tym idzie, mające inne nawyki dotyczące aktywności fizycznej. Najczęściej osoby starsze przyznają, że swoje obowiązki domowe oraz codzienną aktywność w postaci spaceru do sklepu, traktują jako wystarczającą ilość ruchu. Niestety, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to wciąż za mało.

- Badanie MultiSport Index 2018 , które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku wskazuje, że dla niemal 7,5 mln Polaków aktywność fizyczna to przede wszystkim zdrowie i relaks. Najchętniej ruszamy się, by rozładować stres i zapobiegać chorobom. Takie podejście wynika m.in. z rosnącej świadomości Polaków w zakresie zdrowego stylu życia. Zmiany te cieszą, jednak nadal mamy wiele do zrobienia, by zaktywizować osoby pozostające w bezruchu, w tym pokolenia naszych rodziców i dziadków - mówi Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.

Dla większości osób starszych samodzielność, czyli zachowanie sprawnego ciała i umysłu, to najistotniejszy wyznacznik jakości życia . Wyniki badania Framingham, którym objęte jest obecnie trzecie pokolenie Amerykanów , wskazują jednak, że 40 proc. kobiet w wieku 55–64, 45 proc. kobiet w wieku 65–74 i 65 proc. kobiet w wieku 75–84 lata nie jest w stanie podnieść ciężaru o wadze 4,5 kg, czyli tyle, ile waży klasyczna torba z zakupami. Wraz z wiekiem sytuacja ta ulega pogorszeniu. Spadek siły mięśniowej między 50. a 70. rokiem życia wynosi 30 proc., i kolejne 30 proc. między 70. a 80. rokiem życia .

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na choroby, które najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Do gabinetu lekarskiego najczęściej trafiają seniorzy, którym doskwierają nadciśnienie tętnicze, choroby zwyrodnieniowe stawów, cukrzyca typu 2 i depresja. Wielu z tych chorób dałoby się uniknąć, gdyby seniorzy prowadzili aktywny tryb życia. Problem samego nadciśnienia dotyczy aż 29 proc. Polaków, szczególnie starszych. Według najnowszych badań NATPOL-PLUS z podwyższoną wartością ciśnienia tętniczego we krwi walczy obecnie 58 proc. kobiet i 56 proc. mężczyzn powyżej 65. roku życia

Lekarze zalecają, by seniorzy, którzy są w odpowiednim stanie zdrowotnym i fizycznym, nie rezygnowali zarówno z ćwiczeń wytrzymałościowych, rozciągających, jak i siłowych. Seniorzy cierpiący na choroby układu krążenia powinni po konsultacji z lekarzem dobrać odpowiednie zajęcia ruchowe, by w sposób efektywny obniżyć ciśnienie krwi. Badania wykazują, że regularne ćwiczenia wytrzymałościowe zmniejszają nadciśnienie tętnicze i zapobiegają rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek i osteoporozy. Eksperci ostrzegają – jeśli nic się nie zmieni, w 2035 roku z tymi dolegliwościami zmagać będzie się przeszło 14 milionów Polaków .

Regularną aktywność ruchową uznaje się za jeden z najważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku i umożliwiających tzw. pomyślne starzenie się (successful ageing). Siedzący tryb życia, tak powszechny u osób w podeszłym wieku, ma niekorzystny wpływ na większość układów i funkcji organizmu, niezbędnych do utrzymania niezależności i samodzielności w zakresie czynności codziennych. Bezczynność upośledza funkcjonowanie układów krążenia, oddechowego i ruchu, co powoduje spadek wydolności fizycznej. Poza tym upośledza tolerancję glukozy, tolerancję ortostatyczną, zaburza gospodarkę mineralną i powoduje szereg innych negatywnych zmian w organizmie człowieka.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że z wiekiem coraz trudniej zmieniać nawyki i przekonać się do aktywnego trybu życia. Konieczne są więc inicjatywy aktywizujące osoby starsze i zwiększające ich świadomość w zakresie bezpiecznych form aktywnego wypoczynku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ badania prowadzone przez ONZ nie pozostawiają w tym temacie żadnych złudzeń: jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Do 2050 roku liczba osób powyżej 60. roku życia będzie dwukrotnie wyższa niż obecnie. W krajach rozwijających się wzrośnie ona natomiast aż czterokrotnie. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 32 lat seniorzy stanowić będą ok. 21 proc. całej ludności - wyjaśnia Adam Radzki.

Skoro więc jest to problem nas wszystkich – warto zmierzyć się z nim wspólnie. Nieaktywni seniorzy to przecież często nasi rodzice lub bliscy. Z takiego założenia wychodzi twórca karty MultiSport, który w ubiegłym roku zaoferował jej użytkownikom możliwość aktywizacji starszych pokoleń dzięki karcie MultiSport Senior, przeznaczonej dla osób powyżej 60. roku życia. Wszystko po to, by motywacja do podjęcia aktywności fizycznej stała się sprawą wspólną dla całych rodzin. Benefit Systems jako pomysłodawca programu kart sportowych dla seniora, przekonuje, że sport to zdrowie, niezależnie od wieku. Czołowy produkt firmy od lat wykazuje się dużą skutecznością w temacie zachęcania Polaków do aktywnego spędzania czasu. Aż 78 proc. użytkowników kart MultiSport przyznaje, że posiadanie karty motywuje do regularnego uprawiania sportu.

Zmiany w zakresie aktywności fizycznej można wprowadzać każdego dnia, bo jak podaje pismo naukowe „Applied Physiology, Nutrition and Metabolism” nawet kilka krótkich wejść po schodach każdego dnia korzystnie wpływa na stan naszego zdrowia i sprawność fizyczną.

Materiał powstał we współpracy z firmą Benefit Systems.