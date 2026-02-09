Aktualizacja: 09.02.2026 10:54 Publikacja: 09.02.2026 10:45
Ministerstwo Zdrowia chce objąć zawód logopedy ustawą o niektórych zawodach medycznych
Foto: Adobe Stock
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zgodnie z założeniami mają się w nim znaleźć regulacje dotyczące zawodu logopedy. Projekt nie spełnia jednak oczekiwań całego środowiska, które od kilku lat pracuje nad własną ustawą o zawodzie logopedy.
To już kolejne podejście do włączenia logopedów do ustawy o niektórych zawodach medycznych. Pomysł objęcia zawodu zbiorczą ustawą już raz został oprotestowany przez środowisko w 2023 r.
– Przedstawiony nam przez Ministerstwo Zdrowia projekt zakłada powrót do rozwiązania z 2023 r., z tą różnicą, że regulacja w ustawie o niektórych zawodach medycznych dotyczyłaby nie „logopedy”, lecz „logopedy klinicznego”. Skutkowałoby to ochroną tytułu zawodowego jedynie dla wąskiej grupy oraz konsekwencjami prawnymi dla pozostałych, którzy wykonywaliby czynności logopedyczne przypisane w projekcie wyłącznie tej grupie, mimo że do ich wykonywania uprawnieni są wszyscy logopedzi –wyjaśnia portalowi Rynek Zdrowia Milena Stasiak, przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów
Polski Związek Logopedów chce wprowadzenia odrębnych regulacji dla tego zawodu. W porozumieniu z praktykami i naukowcami opracował własny projekt ustawy, który zmierza ku temu, by logopedia stanowiła jedną, spójną profesję, bez względu na miejsce zatrudnienia.
