Będzie nowy zawód medyczny? Plany ministerstwa budzą sprzeciw

Ministerstwo Zdrowia chce, by zawód logopedy został objęty ustawą o zawodach medycznych. Trwają prace nad nowelizacją przepisów. Jak informuje portal Rynek Zdrowia, środowisko logopedów jest jednak w tej kwestii podzielone. Tylko część jego przedstawicieli popiera proponowane regulacje.

Publikacja: 09.02.2026 10:45

Ministerstwo Zdrowia chce objąć zawód logopedy ustawą o niektórych zawodach medycznych

Ministerstwo Zdrowia chce objąć zawód logopedy ustawą o niektórych zawodach medycznych

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zgodnie z założeniami mają się w nim znaleźć regulacje dotyczące zawodu logopedy. Projekt nie spełnia jednak oczekiwań całego środowiska, które od kilku lat pracuje nad własną ustawą o zawodzie logopedy.

Logopedzi mają dołączyć do zawodów medycznych. Na czym polega problem?

To już kolejne podejście do włączenia logopedów do ustawy o niektórych zawodach medycznych. Pomysł objęcia zawodu zbiorczą ustawą już raz został oprotestowany przez środowisko w 2023 r.

Czytaj więcej

Dostęp do logopedy na NFZ jest mocno ograniczony
Zdrowie
Z czego wynika problem z dostępem do logopedy na NFZ? Ekspertka wyjaśnia

– Przedstawiony nam przez Ministerstwo Zdrowia projekt zakłada powrót do rozwiązania z 2023 r., z tą różnicą, że regulacja w ustawie o niektórych zawodach medycznych dotyczyłaby nie „logopedy”, lecz „logopedy klinicznego”. Skutkowałoby to ochroną tytułu zawodowego jedynie dla wąskiej grupy oraz konsekwencjami prawnymi dla pozostałych, którzy wykonywaliby czynności logopedyczne przypisane w projekcie wyłącznie tej grupie, mimo że do ich wykonywania uprawnieni są wszyscy logopedzi –wyjaśnia portalowi Rynek Zdrowia Milena Stasiak, przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

Polski Związek Logopedów chce wprowadzenia odrębnych regulacji dla tego zawodu. W porozumieniu z praktykami i naukowcami opracował własny projekt ustawy, który zmierza ku temu, by logopedia stanowiła jedną, spójną profesję, bez względu na miejsce zatrudnienia.

Czytaj więcej: Nowy zawód medyczny coraz bliżej? Nie ma zgody w środowisku

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie Medycyna
