Herbata z cytryną może zawierać szkodliwy składnik

Dodanie cytryny do herbaty łagodzi objawy przeziębienia: rozgrzewa, przynosi ulgę w bólu gardła, poprawia samopoczucie. Trzeba jednak wiedzieć, jak ją przygotować, bo w przeciwnym razie nie będzie zdrowa - czytamy w Onecie.

- Cytrusy nie są najlepszym źródłem witaminy C. Więcej zawiera jej np. czarna porzeczka – zapotrzebowanie u człowieka dorosłego pokryje już garść owocu – wyjaśnia dla Onetu Justyna Piechocka, dietetyk.

Druga sprawa: witamina C jest wrażliwa na działanie wysokiej temperatury, dlatego potraktowanie jej wrzątkiem spowoduje znaczne straty. Jeśli zdecydujemy się na dodanie cytryny do herbaty, poczekajmy, aż płyn trochę wystygnie.

Zdrowotne właściwości ma również sam napar z herbaty. Jest źródłem witamin, składników mineralnych, polifenoli. Dzięki tym składnikom pomaga w walce z wirusami, ale również odpręża i poprawia humor.

Jak zaparzyć herbatę z cytryną, by była zdrowa?

Herbata w swoim składzie zawiera aluminium. Jest ono dla nas nieszkodliwe, ponieważ występuje w postaci trudno przyswajalnej. Podczas zaparzania herbaty metal w niewielkich tylko ilościach przechodzi do naparu, pozostała część kumuluje się w fusach. Sprawa komplikuje się, kiedy do gorącej herbaty w czasie zaparzania dodamy sok z cytryny. Aluminium z herbaty po dodaniu kwasu tworzy już przyswajalny cytrynian glinu, który może być bardzo szkodliwy dla organizmu. Odkłada się w tkankach, m.in. w mózgu, przypuszcza się, że może przyczyniać się do powstania alzheimera (badania na ten temat są kontynuowane).

Jest tylko jeden warunek, aby taka reakcja miała miejsce – w naczyniu z herbatą muszą pozostać fusy. Tylko w tym wypadku kwas z cytryny może wypłukać aluminium. Po usunięciu fusów nic nam nie grozi.

Skąd aluminium w herbacie?

Herbata rośnie na glebach bogatych w aluminium, kumulując ją w swoich liściach (szczególnie dużo jest go w młodych liściach). Zdolność do gromadzenia tego metalu zależna jest m.in. od gatunku herbaty – jedne przyswajają go łatwiej inne trudniej.

Jeśli więc lubisz wypić herbatę z cytryną, nie musisz z niej rezygnować. Pamiętaj jednak, aby dodawać cytrynę do naparu bez fusów i dopiero wtedy, kiedy ta wystygnie. Jeśli nie zależy ci na witaminie C, a tylko na smaku napoju, nie musisz czekać na zmniejszenie temperatury naparu.