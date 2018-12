Alergia: 8 produktów codziennego użytku, które często uczulają

Reakcję alergiczną może wywołać praktycznie każdy produkt. Tym, co zaskakuje, jest fakt, że uczulenie może pojawić się nawet po latach bezpiecznego stosowania danej rzeczy czy substancji.

Alergia jest niewłaściwą reakcją układu immunologicznego na czynnik uczulający, czyli alergen. Jednym z podstawowych elementów w jej leczeniu jest skuteczne unikanie alergenu. Nie jest to łatwe, ponieważ alergeny są wszędzie, w pożywieniu, w powietrzu ale też w przedmiotach codziennego użytku. O sposobach ochrony przed alergiami informuje serwis onet.pl w ramach akcji edukacyjnej finansowanej z środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Na liście podejrzanych, z którymi kontakt może skutkować wystąpieniem reakcji alergicznej, znalazło się 8 popularnych produktów.

1. Rękawice ochronne

Rękawiczki ochronne niestety nie zawsze chronią. Często wręcz przeciwnie, są przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Odpowiedzialny jest za to lateks wykorzystywany do produkcji rękawiczek ochronnych. Objawy uczulenia mogą pojawić się natychmiast lub wystąpić z opóźnieniem. Przy reakcji natychmiastowej symptomy pojawiają się maksymalnie do 30 min po kontakcie z lateksem. Najczęściej jest to pokrzywka, świąd skóry, pieczenie czy bolesność skóry. Reakcje opóźnione występują po dłuższym kontakcie z alergenem i często nie są kojarzone z uczuleniem na lateks. Warto pamiętać, że ta substancja jest też wykorzystywany do produkcji prezerwatyw, balonów, gumek, smoczków.

2. Buty

Do garbowania skóry i produkcji materiałów skóropodobnych używa się różnorodnych substancji chemicznych mogących wywoływać reakcje alergiczne. Kancerogenne aminy aromatyczne, formaldehyd, związki chromu, metale ciężkie zawarte w pigmentach, pestycydy czy DMF zawarty w saszetkach pochłaniających wilgoć, mogą wywołać stany zapalne, wykwity oraz pęknięcia skóry. Kupując buty wybierajmy te, które nie wydzielają intensywnych, chemicznych zapachów. Uczulać mogą również inne wyroby skórzane i skóropodobne: paski, torebki, kurtki.

3. Papier toaletowy

Dolegliwości pojawiające się w okolicy miejsc intymnych i odbytu najczęściej są kojarzone z infekcjami grzybiczym, bakteryjnym czy wirusowym, które mogą być przenoszone drogą płciową. Tymczasem sprawcą pieczenia, swędzenia czy pokrzywki może być papier toaletowy. I to nie tylko ten pachnący, nasączony substancjami zapachowymi, na które wiele osób ma uczulenie, ale również bezzapachowy biały papier, w którym w procesie wybielania był stosowany chlor.

4. Farba do włosów

Na zlecenie Komisji Europejskiej zbadano skład farb pod kątem obecności alergenów. Do najgroźniejszych należą: PPD (fenylendiamin), resorcin, nadtlenek wodoru, octan ołowiu, parabeny, amoniak i nikiel. Producenci farb do włosów na opakowaniach zalecają wykonanie na przedramieniu testu na 48 godz. przed farbowaniem, celem sprawdzenia, czy dany produkt nie wywołuje niepożądanych reakcji. Taki test powinniśmy wykonywać przed każdym zabiegiem koloryzowania włosów, nawet gdy dany produkt stosujemy z powodzeniem od lat, ponieważ reakcje alergiczne nie muszą wystąpić przy pierwszym kontakcie, mogą pojawić się właśnie po wieloletnim stosowaniu. W przypadku farb do włosów najczęściej objawiają się one pieczeniem lub swędzeniem skóry głowy i wysypką. Może pojawić się również silna opuchlizna twarzy czy wypadanie włosów, ale skrajnie silne reakcje alergiczne mogą skutkować wstrząsem anafilaktycznym i zgonem. Niestety znane są przypadki śmierci, które nastąpiły po farbowaniu włosów.

5.Telefony komórkowe

„Uczulenie na telefon komórkowy” kojarzy się raczej z niechęcią do odbierania kolejnej rozmowy telefonicznej, a nie z faktycznymi objawami reakcji alergicznej. Tymczasem telefony komórkowe mogą być przyczyną alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Swędząca wysypka w miejscach częstego kontaktu z telefonem, a więc na twarzy, szyi, uszach czy rękach może być odpowiedzią organizmu na uwalniający się z telefonu komórkowego alergen. Najczęściej chodzi o nikiel występujący w niektórych elementach obudowy telefonu (klawiszach, ramkach wokół ekranów ciekłokrystalicznych czy w metalowym logo producenta). Z badań przeprowadzonych na 22 modelach popularnych marek wynika, że aż w dziesięciu znaleziono domieszkę niklu, na który jest uczulona znaczna część społeczeństwa. Alergiczne zapalenie skóry w miejscach częstego kontaktu z alergenem może być spowodowane również uwalniającą się z plastikowych części telefonów żywicą epoksydową.

6. Krem do rąk i nie tylko

Krem do rąk podobnie jak inne kosmetyki (pomadki, szampony) powinien chronić i pielęgnować, a zamiast tego często wywołuje wysypkę, zaczerwienienie, obrzęk czy świąd. Takie reakcje są zwykle skutkiem składników chemicznych, znajdujących się w kosmetykach, ale mogą też być spowodowane obecnością naturalnego pochodzenia składnika – np. lanoliny. Ten oleisty wosk zwierzęcy otrzymywany z wełny owczej zmiękcza skórę, wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, utrzymuje odpowiednią wilgotność, więc ma szerokie zastosowanie w kosmetyce i farmakologii. Jednak u osób uczulonych na lanolinę, może powodować kontaktowe zapalenie skóry.

7. Monety

Pieniądze mogą być niemałym kłopotem dla alergików. Kontaktowe zapalenie skóry dłoni, pojawiające się po kontakcie z monetami, najprawdopodobniej spowodowane jest uczuleniem na nikiel, wchodzący w ich skład. Uczulać mogą również inne przedmioty zawierające ten metal: guziki, zamki, biżuteria, klamerki, spinki.

8. Kolorowe magazyny

Choć brzmi to jak żart, uczulać mogą również... gazety. Wysypka na dłoniach lub nagłe ataki kichania są spowodowane farbą drukarską, którą pokryte są strony. Zwykle reakcje taki pojawiają się w przypadku kolorowych barwników, którymi pokryte są okładki magazynów.