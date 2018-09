Na ból głowy masaż zamiast tabletki

He Gu (zamknięta dolina), to najstarszy punkt chińskiej akupresury. Jego masaż ma łagodzić bóle głowy

Uciskanie i masowanie punktu pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym to dobry sposób, by złagodzić ból głowy – poleca Onet.

Przytaczany przez onet.pl sposób jest elementem akupresury, starożytnej chińskiej metody leczenia.

Podstawą akupresury jest przekonanie że różne obszary i punkty na dłoniach oraz stopach odpowiadają poszczególnym częściom ciała. Masując je lub uciskając, można oddziaływać na konkretny narząd.

Według medycyny chińskiej ból łączy się z zaburzeniami przepływu energii w meridianach, czyli kanałach energetycznych odpowiadających za pracę każdego organu. Masaż określonych punktów ma prowadzić do złagodzenia napięcia i odblokowania swobodnego przepływu energii w ciele, a co za tym idzie, złagodzenia dolegliwości.

Cokolwiek by nie myśleć o naukowych podstawach akupresury, wydaje się ona skuteczną metodą relaksacyjną. Pozwala kontrolować poziom stresu, co samo w sobie działa przeciwbólowo.

Miejsca na dłoniach, znajdujące się między kciukiem a palcem wskazującym, to tzw. punkty He Gu. Aby dokładnie je zlokalizować, należy zbliżyć kciuk do palca wskazującego - najwyższy punkt wzniesienia utworzonego przez mięsień to właśnie obszar, który nas interesuje.

By złagodzić napięcie i ból głowy, należy masować i delikatnie uciskać punkt He Gu przez ok. 30 sekund do minuty.

Czynność można powtarzać - nie dłużej jednak niż przez 30 minut. Efekt przeciwbólowy według znawców akupresury powinien się pojawić po ok. 10 minutach od zaprzestania masażu.

Przed rozpoczęciem masażu, warto przyjąć wygodną pozycję, głęboko spokojnie oddychać, odprężyć się.

Akupresura nie może zastąpić wizyty u specjalisty. W przypadku powtarzających się bólów głowy, zawsze powinniśmy skonsultować się z lekarzem.