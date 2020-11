Epidemia nie powstrzyma likwidacji szkoły - wyrok WSA

Ojciec dw鎩ki dzieci zaskar篡 uchwa喚 Rady Gminy Z豉wie Wielka dotycz鉍 likwidacji szko造 podstawowej. Uzasadnia, 瞠 nie powinna by prowadzona reorganizacja obwod闚 szkolnych w toku epidemii choroby zakanej, powoduj鉍a migracj uczni闚. Obawia si r闚nie, 瞠 b璠zie musia dowozi dzieci do nowej plac闚ki. Podkrela, 瞠 dzieci b璠 mia造 innych nauczycieli, co mo瞠 wp造n寞 negatywnie na ich nauk.

Poni瞠j dalsza cz artyku逝