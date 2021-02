Młodsi nie mają pierwszeństwa w rekrutacji do przedszkoli - wyrok WSA

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli nie mogą wykraczać poza te z ustawy i uchwał rad gmin. Dyrektor placówki nie może wprowadzać dodatkowych kryteriów rekrutacji w wewnętrznym regulaminie.

To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprawa dotyczyła chłopca, który nie dostał się do tzw. placówki pierwszego wyboru. Jego rodzice dostarczyli do przedszkola oświadczenia o zatrudnieniu. W rekrutacji otrzymali jednak 40 punktów, a do przedszkola przyjmowano od poziomu 41 punktów. Potem okazało się na dodatek, że część dzieci, które uzyskały 40 punktów, przyjęto, a konkretnie te urodzone w ostatnim kwartale 2017 r.