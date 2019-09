Nie żyje właściciel największej sieci hotelowej świata

Miał 19 lat, kiedy zaczął karierę w biznesie. Kupił wtedy firmę zajmującą się dystrybucją owoców cytrusowych. Ojciec zaproponował mu wtedy posadę z wynagrodzeniem 150 dolarów tygodniowo w rozwijającej się sieci hoteli. Conrad Hilton rozwijając biznes skorzystał z boomu na rynku ropy naftowej i wzroście popytu na miejsca hotelowe. Ostatecznie jednak dał się przekonać i zamienił funkcję prezesa na posadę windziarza w jednym z hoteli ojca, który upierał się, że syn musi znać biznes od podszewki. Kiedy jednak już miał wpływ na zarządzanie wprowadził ostre cięcia kosztów, obniżył pensje pracownikom, wymusił oszczędności w przygotowywaniu posiłków, a w latach 60. scentralizował zakupy sieci. Ale to dzięki niemu sieć Hiltona stała się najpotężniejsza na świecie. Co chwila wymyślał nowy sposób na zarabianie pieniędzy, otwierał hotele-kasyna, budował apartamentowce na wynajem i stworzył jedną z pierwszych kart kredytowych na świecie - Carte Blanche.

Z wielką pompą wszedł na rynek Las Vegas. W 1970 roku od Kirka Kerkoriana odkupił tam Intercontinental, zmienił jego nazwę na Las Vegas Hilton, a potem jeszcze dołożył do swojej sieci inny hotel Kerkoriana – Flamingo, który zmienił nazwę na Flamingo Hilton. W kilka lat później zaczął rozbudowę sieci kasyn w Atlantic City i innych lokalizacjach. Do Hiltonów należały także zaliczane do najlepszych hoteli w Nowym Jorku Plaza i Waldorf Astoria, Sir Francis Drake w San Francisco, Mayflower w Waszyngtonie i Conrad Hilton oraz Palmer House w Chicago. W biznesie wspierali go dwaj młodsi bracia Nicky i Eric.