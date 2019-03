Budynek Chryslera zostanie zmieniony w hotel?

Jeden z najbardziej znanych budynków w Nowym Jorku Chrysler Building znalazł kupca. Wieżowiec w stylu art déco zostanie sprzedany za 151 mln dolarów, czyli około 574 mln złotych.

Cena jest szokująco mała. Od 2008 roku budynek jest w 90 procentach własnością funduszu inwestycyjnego Mubadala z Abu Zabi. Pozostałe 10 procent należy do nowojorskiego dewelopera, firmy Tishman Speyer. Fundusz zapłacił za swój udział 800 mln dolarów.

Poniżej dalsza część artykułu

Nowym właścicielem budynku ma być RFR Holdings, nowojorska firma z branży nieruchomości. Agencja Bloomberga informuje, że nowy właściciel ma plan przekształcić biurowiec w ekskluzywny hotel. Według szacunków agencji niezbędny remont, dzięki któremu z budynku biurowego zrobi się hotel, będzie kosztował od 150 do 250 mln dolarów.

Legendarny budynek na Manhattanie wystawiony na sprzedaż

Według telewizji CNN fundusz Mubadala zdecydował się na sprzedanie ikony Nowego Jorku za tak mała sumę z powodu gwałtownie rosnących opłat za grunt, na którym stoi budynek. Działka należy do nowojorskiej uczelni Cooper Union. Czynsz wzrósł z 7,75 mln dolarów w ubiegłym roku do 32,5 mln dolarów w obecnym. Od 2028 roku wzrośnie jeszcze bardziej - do 41 mln dolarów, a w 2038 roku aż do 55 milionów - informuje CNN.

Ceny za wynajem powierzchni w budynku nie rosną tak szybko jak ceny gruntów w mieście a sam budynek musi konkurować z dużo bardziej nowoczesnymi obiektami.

Chrysler Building ma 319 metrów wysokości i 77 pięter. Jego budowa rozpoczęła się w 1928, a ukończona została w 1930 roku. Wieżowiec w stylu art déco został zaprojektowany przez firmę William van Alen, Reinhard, Hofmeister & Walquist. Przez rok był najwyższym budynkiem na świecie. W 1931 rok wyprzedził go Empire State Building. Obecnie jest piątym najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Jednak wciąż jest jednym z symboli tego miasta.

Budynek Chryslera znajduje się przy skrzyżowaniu 42. ulicy i Lexington Avenue. Zbudowano go dla korporacji Chryslera, na zlecenie Waltera Chryslera. Do 1953 roku był główną siedziba firmy motoryzacyjnej.