Azjatyccy inwestorzy mocno interesują się Europą Środkową

Polska gospodarka rozwija się w dobrym tempie w ostatnich latach, staje się także coraz bardziej umiędzynarodowiona. To co robimy tutaj pod względem oferowanych produktów i usług oraz profilu obsługiwanych klientów, wpisuje się w model naszego działania w innych krajach. Wspólny mianownik to klienci korporacyjni, finansowanie handlu, zarządzanie płynnością, kredytowanie oraz instrumenty rynku kapitałowego i zarządzania ryzykiem. Staramy się być łącznikiem dla przedsiębiorstw z różnych kontynentów. W Polsce przybywa firm wychodzących za granicę, a takie chcemy wspierać. Klimat inwestycyjny w Polsce jest dobry. Mamy relacje z firmami i instytucjami z całego świata i nasi koledzy z innych krajów mówią nam, że ich klienci chcą zainwestować w Polsce. Widzimy potencjał m.in. w przyciąganiu do Polski inwestycji z Azji, w tym z Chin.