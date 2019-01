Wektory to nagroda za ciężką pracę

Uznaliśmy, że trzeba przedsiębiorcom podziękować, że trzeba ich pokazać. Pokazać, co robią, co potrafią, pokazać, że nie jesteśmy gorsi niż reszta świata, że mamy swoje rozwiązania, które możemy z powodzeniem zaoferować klientom, nie tylko w Polsce – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Czemu służą takie gale? Co dają przedsiębiorcom?

Andrzej Malinowski: Los pracodawcy, przedsiębiorcy bywa różny. Często tym, którzy potrafią wydawać cudze pieniądze, zarobione przez kogoś innego, wydaje się, że jesteśmy grupą, która może finansować różnego rodzaju fanaberie, nie tylko polityczne. Tymczasem my w swoim własnym środowisku widzimy ludzi, którzy normalną, ciężką pracą dochodzą do sukcesów, często wbrew przeciwnościom losu. Uznaliśmy, że trzeba tym ludziom podziękować, że trzeba ich pokazać. Pokazać, co robią, co potrafią, pokazać, że nie jesteśmy gorsi niż reszta świata, że mamy swoje rozwiązania, które możemy z powodzeniem zaoferować klientom, nie tylko w Polsce.

Czy takie oficjalne, uroczyste spotkania mogą mieć przełożenie na działalność biznesową?

Oczywiście. Przedsiębiorcy są grupą, która od czasu do czasu też chce się po prostu spotkać, zintegrować. Przy okazji bardzo często na takich spotkaniach dochodzi do różnego rodzaju kontaktów, które potem mogą zaowocować projektami biznesowymi.

A czy same Wektory dają nagrodzonym jakieś korzyści w ich działalności biznesowej?

Myślę, że tak. Jeśli za parę dni zajrzymy na ich strony internetowe, to wszędzie będzie się pokazywał ten Wektor. Przez 17 lat dorobiliśmy się dobrej marki. Wektory dajemy od siebie. To nie jest nic organizowanego, kupowanego czy załatwianego. To nagroda uznania za ciężką pracę. Każdy nagrodzony autentycznie się z tego cieszy. Wektor podnosi jej wiarygodność. Organizacja, która przyznaje tę nagrodę, czyli Pracodawcy RP, jest bardzo wiarygodna. Nagroda od wiarygodnej organizacji automatycznie podnosi status wiarygodności firmy, która ją otrzymała.

Co pewien czas odwiedzam nagrodzone firmy i jestem dumny, że Wektor prezentowany jest na eksponowanym miejscu, że trafia na stronę internetową firmy, że chce ona się nim pochwalić.