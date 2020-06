Firmy wolą ciąć płace niż zatrudnienie

Chociaż aż 13 proc. przedsiębiorstw zamierza w najbliższych sześciu miesiącach zmniejszyć zatrudnienie, to połowa ograniczy cięcia do pojedynczych pracowników, a kolejne 37 proc. do małych grup załogi. Odwrotnie jest w planach dotyczących płac - wynika z ogłoszonego we wtorek raportu z najnowszego badania Planów Pracodawców agencji zatrudnienia Randstad.

Obniżkę wynagrodzeń w najbliższych sześciu miesiącach zapowiedziało tam 14 proc. z ponad tysiąca ankietowanych przedsiębiorstw - i nie będą to pojedyncze przypadki. W odróżnieniu od zwolnień, cięcia wynagrodzeń dotkną w prawie połowie firm niemal wszystkich pracowników, a w co piątej - zdecydowaną większość załogi. Jak zwraca uwagę Mateusz Żydek, rzecznik Randstad, najnowsza edycja badania zrealizowana na przełomie kwietnia i maja, pokazuje wyjątkowość obecnej sytuacji; nawet w czasie globalnego kryzysu finansowego w latach 2009/10 w Planach Pracodawców nie było tak dużej grupy przedsiębiorstw, które zapowiadały obniżki płac - ani tak małej grupy, która planuje w kolejnych miesiącach podwyżki. Teraz przewiduje je tylko 8 proc. badanych firm.