Kolanko: Jaki ton wybierze prezydent

Odpowiedź na to pytanie może rozstrzygnąć losy prezydenckiego starcia. I nie chodzi o to, czy kampania będzie oparta na haśle pojednania i zgody, ale o formę. Bo prezydent swoim przemówieniem i gestem pojednania zaskoczył konkurentów. A niektórzy i niektóre siedzieli kilka metrów od niego, na tej samej sali sejmowej. Chodziło o wpływ na ich psychikę. Zaskoczył też komentatorów i sprawił, że przynajmniej na razie widmo powtórki z fatalnej kampanii reelekcyjnej Bronisława Komorowskiego się oddaliło.

Pytanie jednak, czy będzie tak w przyszłości. Czy Andrzej Duda i jego sztabowcy – tak jak w 2015 roku – będą narzucać rytm, ton, osie sporu i tematy? Przemówienie w Sejmie takie właśnie było. Odwołania do Tadeusza Mazowieckiego, ton zgody narodowej i odejścia od niszczącego polską politykę sporu, toczącego się na różnych polach. Prezydent wpisał się w ton rezygnacji z totalnej wojny kulturowej, ale w jego przesłaniu nie wyklucza jednocześnie rezygnacji z tożsamości własnego obozu. To w jakimś sensie odpowiedź na dylemat PiS, który jest między koniecznością modernizacji i sięgnięcia po umiarkowanego wyborcę miejskiego a obroną prawej flanki przed Konfederacją. Sam elektorat PiS też się zmienia, co przyznają w kuluarach stratedzy partii.