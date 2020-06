„Pod żyrandolem”: Debata może zmienić bieg kampanii

Dziś kampanię wyborczą zdominowała kwestia debaty. Wydaje się, że to sztab Rafała Trzaskowskiego bardziej do niej dąży, wiedząc że to Trzaskowski jako „goniący” jest w stanie w dyskusji mocno zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Jeżeli wygrałby debatę, miałby szansę wygrać wybory prezydenckie – ocenia Michał Szułdrzyński w rozmowie z Michałem Kolanko.