Polonia dostała niewiele czasu od rządzących

Na drodze mogą stanąć jednak formalności. Poniedziałek o północy to termin na dopisanie się do spisu tych wyborców, którzy nie zarejestrowali się przed pierwszą turą. Dotyczy to tylko wyborców głosujących korespondencyjnie, bo ci, którzy zamierzają oddać głos osobiście, mają czas do 9 lipca. Problem w tym, że w niektórych dużych skupiskach Polonii głosować można wyłącznie korespondencyjnie. W pierwszej turze były to m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy i Stany Zjednoczone.