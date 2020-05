Trzaskowski rozkręca kampanię wyborczą

Sztab kandydata KO planuje w nadchodzący weekend serię spotkań „w terenie" oraz przemówienie programowe. PiS pyta opozycję o wybory.

W sobotę na placu Wolności w Poznaniu planowana jest konferencja Rafała Trzaskowskiego, w trakcie której wygłosi przemówienie, które ma pokazać credo jego kampanii. – To będzie też wstęp do nakreślenia tego, o czym są te wybory i jaka jest stawka – mówi nam osoba z otoczenia kandydata KO. Wcześniej podobne wystąpienie prezydent Warszawy wygłosił po wskazaniu go jako kandydata. Mówił wtedy m.in. o zmianach w mediach publicznych i likwidacji TVP Info. Poniżej dalsza część artykułu

W Wielkopolsce Trzaskowski planuje serię spotkań w dużych i małych miastach, jak Swarzędz, Wolsztyn. Planowane jest też spotkanie w Zielonej Górze, w woj. lubuskim. – To dla nas oczywiste, że prezydent RP jest prezydentem wszystkich Polaków. Nacisk musi być rozłożony równomiernie na małe i średnie miasta też – przekonuje nasz rozmówca. I dodaje, że w badaniach dla PO Trzaskowski jest blisko remisu z prezydentem Dudą w drugiej turze.

Pierwsza tura wyborów spodziewana jest 28 czerwca, chociaż samorządowcy – którzy odgrywają w całym procesie wyborczym kluczową rolę – przekonują, że potrzeba więcej czasu na przygotowania, jeśli ustawa wejdzie w życie na początku czerwca. Padają lipcowe terminy, ale PiS jest zdeterminowany co do czerwca. Z naszych informacji wynika, że samorządowcom chodzi tylko o techniczne i logistyczne możliwości przygotowania wyborów. Bojkot jest – jak słyszymy – wykluczony. Niedawno sam Trzaskowski przekonywał, że jest gotowy na każdą datę wyborów. I zaapelował do wyborców, że trzeba na nie iść. To w tej chwili główne komunikaty ze strony jego kampanii.

Konsekwentnie działają od kilku dni też sztabowcy PiS.Zaplecze prezydenta Andrzeja Dudy nie traci z oczu wydarzeń w Senacie i opóźnienia do przyszłego tygodnia prac nad ustawą o prawie wyborczym. W czwartek poświęcono temu kolejną konferencję prasową na Nowogrodzkiej. Tym razem z udziałem rzecznika sztabu Adama Bielana i posła PiS Przemysława Czarnka.

– Po raz kolejny apelujemy do opozycji, żeby umożliwiła Polakom wybór głowy państwa w terminie, który pozwala na obsadzenie urzędu prezydenckiego zaraz po zakończeniu kadencji obecnie urzędującego prezydenta Dudy – powiedział Bielan.

Na innej konferencji – przed warszawskim ratuszem – politycy PiS apelowali, by prezydent Warszawy wrócił do swoich obowiązków i skupił się na pomocy dla mikroprzedsiębiorców. Wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk, szef gabinetu premiera Krzysztof Kubów i rzecznik rządu Piotr Muller pojawili się w samym ratuszu z poselską interwencją. Tempo rozpatrywania wniosków przez nadzorowany, przez warszawski ratusz, Urząd Pracy jest od kilkunastu dni jednym z głównych tematów podnoszonych przez Zjednoczoną Prawicę.

Swój pomysł na bezpieczne zorganizowanie wyborów przedstawiło w czwartek Polskie Stronnictwo Ludowe i kandydat PSL-Koalicji Polskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy mają 5-punktowy plan, który doprowadzi do tego, że wybory się odbędą – i to w najbliższym możliwym terminie. Zakłada publikację uchwały PKW, przyjęcie ustawy o prawie wyborczym przez parlament, przeprowadzenie uczciwej i równej dla wszystkich kampanii. Piąty punkt to wolne i demokratyczne wybory, których nikt nie będzie kwestionował.