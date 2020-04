MON deklaruje: Wojsko nie pomoże w wyborach

Zwróciliśmy się do ministerstwa obrony narodowej z pytaniami dotyczącymi zbliżających się wyborów prezydenckich. Zapytaliśmy m.in. czy żołnierze Wojska Polskiego, w tym Terytorialnej Służby Wojskowej, będą wspomagali organizację najbliższych wyborów prezydenckich; czy zostaną skierowani do transportu kart do głosowania (pakietów wyborczych lub paczek z kartami do głosowania) z drukarni PWPW do ich miejsc składowania, a następnie - w przypadku głosowania korespondencyjnego, do punktów zarządzanych przez Pocztę Polską lub innych współpracujących z nią operatorów; czy będą uczestniczyli w działaniach związanych z zabezpieczeniem wyborów, poprzez kontrolowanie w ramach mieszanych patrolów z policją, miejsc gdzie znajdują się lokale wyborcze lub urny / skrzynki pocztowe?

Poniżej dalsza część artykułu