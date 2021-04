Kontrowersje w kampanii prezydenta Dudy. Opozycja zapowiada kontrolę

W poniedziałek składam zawiadomienie do prokuratury. Nie można pozwolić, aby jakiekolwiek wybory zostały ludziom ukradzione – napisał w piątek wieczorem na Twitterze szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. To reakcja na naszą publikację na rp.pl o kontrowersjach wokół ostatniej kampanii Andrzeja Dudy.

– Wybieram się także z kontrolą do NCBiR, by zbadać, jak przyznawano 40-milionową dotację dla Czysta3.vc, kto o tym decydował i dlaczego – mówi nam Tomczyk, który był szefem kampanii Rafała Trzaskowskiego, konkurenta Dudy. Teraz chce, by prokuratura sprawdziła, czy nielegalnie finansowano kampanię Dudy. – Grozi za to Trybunał Stanu – dodaje.