Dlaczego PiS zdecydował się na wybory korespondencyjne?

We wtorek do dymisji podał się wiceminister Kamil Bortniczuk, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Gowina. Pełnił funkcję wiceszefa resortu funduszy i polityki regionalnej. Porozumienie nie traci nadziei na przekonanie opozycji do tego, by doprowadzić do zmiany konstytucji. – W najbliższych dniach będziemy próbowali przekonać polityków opozycji do skorzystania z uprawnienia do przesunięcia terminu wyborów o dwa lata – powiedział Jarosław Gowin. On i jego partia mogą też spróbować zablokować powszechne głosowanie korespondencyjne w chwili, gdy ustawa wróci do Sejmu z Senatu. To tzw. opcja atomowa. Ale mało kto w PiS wierzy w to, że po wydarzeniach ostatnich dni to rozwiązanie jest w ogóle politycznie realne. Mało kto też w obozie władzy wierzy, że opozycja (razem z Konfederacją) spróbuje scenariusza stworzenia własnego rządu „technicznego" i doprowadzenia do przedterminowych wyborów parlamentarnych. – Napięcie oczywiście jest – podsumowuje sytuację nasz rozmówca z PiS.