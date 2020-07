Gowin: Zjednoczona Prawica uważa, że każdy ma taką samą godność

Nawiązując do tweeta Donalda Tuska, który napisał dziś, że "PiS będzie chciał zniszczyć Konfederację" , Gowin stwierdził, że były szef RE jest świadom, że większość sympatyków Konfederacji podziela poglądy moralne Zjednoczonej Prawicy. A Zjednoczona Prawica, zapewniał Gowin, uważa, że "każdy człowiek ma taką samą godność niezależnie od płci, koloru skóry, czy orientacji seksualnej".

- W drugiej turze natomiast mamy do wyboru kandydata dużo lepszego, którym jest prezydent Andrzej Duda i drugiego, zdecydowanie gorszego - Rafała Trzaskowskiego - mówił Gowin.

Jarosław Gowin skomentował też wcześniejszą wypowiedź Jadwigi Emilewicz, która zamierzała się spotkać z Szymonem Hołownią, by przekonać go do poparcia Andrzeja Dudy w II turze.

- Jestem przekonany, że do tej rozmowy jeszcze nie doszło. Pani premier Emilewicz ma taką siłę perswazji, że na pewno przekonałaby Szymona Hołownię, że warto poprzeć Zjednoczoną Prawicę i pana prezydenta Dudę - stwierdził Gowin.

Jego zdaniem na Hołownię oddali głos także reprezentanci umiarkowanej prawicy, dla których "tak lewicowy" polityk jak Rafał Trzaskowski jest nie do przyjęcia.