Sondaż: 85 proc. Polaków chce debaty między Trzaskowskim a Dudą

- Dla kobiet formuła debaty jest zdecydowanie częściej obojętna niż w przypadku mężczyzn (40% vs 28% mężczyzn). Niemal 40% badanych do 34 lat uważa, że formuła debaty jest obojętna. Tego zdania są też częściej osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (46%), o dochodzie poniżej 1000 zł (44%) oraz pochodzący z miast do 20 tys. mieszkańców (47%). Co czwarty mężczyzna i 17% kobiet uważa, że debata powinna być organizowana przez telewizje komercyjne. Taką formułę wybierali częściej ankietowani powyżej 50 lat (24%) oraz młodzi do 24 roku życia (21%). Forma debaty organizowanej przez TVP i telewizje komercyjne cieszyła się większym zainteresowaniem wśród mężczyzn (19%) niż u kobiet (15%). Jeden na pięciu z przedstawicieli grupy w wieku 25 – 34 lata wybrał tę opcję - komentuje wyniki badania Adama Jastrzębski - Senior Project Manager w SW Research.