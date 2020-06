Czekając na błąd rywala. Czy Duda może jeszcze wygrać w pierwszej turze?

Wiek emerytalny powrócił jako temat kampanii wyborczej. PiS błyskawicznie wykorzystało wypowiedź kandydata KO.

To jest najdłuższa i najbardziej wyczerpująca kampania prezydencka od lat. W najbliższym czasie wchodzi w swoją decydującą fazę. PiS liczy na polityczny efekt wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, która planowana jest na środę. Jednak przez to na kilkadziesiąt godzin prezydent zniknie z kampanijnego szlaku. A czasu do ciszy wyborczej jest naprawdę niewiele. Do piątku będzie toczyć się gra o mobilizację własnych elektoratów. Politycy PiS powtarzają, że zwycięstwo prezydenta już w pierwszej turze – nadal jest możliwe. Poniżej dalsza część artykułu

W weekend tematem stał się wiek emerytalny. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zawetuje każdą ustawę, która wprowadziłaby jego wydłużenie. – Szanowni państwo, nie wierzcie. Bo są dwa wyjaśnienia: albo kłamie, albo jest niezrównoważony, skoro zmienia zdanie z dnia na dzień – mówił o Trzaskowskim prezydent Duda.

Politycy PiS przypomnieli też natychmiast, że kandydat KO głosował przeciwko obniżeniu wieku. I tu zaczęły się schody dla kandydata KO. Trzaskowski, odpowiadając na jedno z pytań o wiek emerytalny na konferencji w Sorkwitach (woj. warmińsko-mazurskie) powiedział, że wtedy nie był posłem. I chociaż później się poprawił i prostował swoją wypowiedź, to dostarczył PiS amunicji.

W niedzielę na konferencji prasowej sztabowcy PiS pokazali nawet specjalną maskotkę przypominającą liczbę 67, która ma pojawiać się i przypominać Trzaskowskiemu na każdym jego spotkaniu o tym, jak głosował. .@AdamBielan: Aby R. #Trzaskowski już nigdy nie zapomniał, jak głosował ws. wieku emerytalnego, na każdym jego wiecu będzie gościć nasz bohater - Liczba 67 - wiek emerytalny, jaki wprowadził rząd PO-PSL. pic.twitter.com/9JAMKyd1eK — #DUDA2020 (@AndrzejDuda2020) June 21, 2020

Jaka jest kontra sztabu kandydata KO? – Dzisiejsza władza zasypuje nas tematami zastępczymi – przez cały czas chce rozmawiać o rzeczach, które już dawno zostały rozstrzygnięte. My musimy myśleć o przyszłości – mówił Trzaskowski w Białymstoku. KO chce też rozliczać prezydenta Dudę z jego niezrealizowanych obietnic, np. tej dotyczącej frankowiczów.

120 godzin Trzaskowskiego Jak wynika z naszych informacji, przez ostatnie dni przed I turą Rafał Trzaskowski i jego sztab planują w ciągu 120 godzin pokazywać „Raport o stanie państwa". Każdego dnia tematem będzie inna sfera życia publicznego. W poniedziałek tematem będzie praca i bezpieczeństwo pracy. Jak słyszymy, Trzaskowski spotka się z przedstawicielami związków zawodowych. Sztabowcy Trzaskowskiego – jak wynika z naszych rozmów – są zadowoleni, że w tym samym dniu odbędzie się proces wyborczy wytoczony przez PiS kandydatowi KO za słowa o milionie bezrobotnych, bo jak przekonują, niezależnie od rozstrzygnięcia temat bezrobocia będzie żył w kampanii.

Dla sztabu Trzaskowskiego ważną nową propozycją jest komisja wyrównania krzywd, którą po zwycięstwie powoła prezydent. Ma rozpatrywać wnioski ludzi, którzy czują, że zostali przez ostatnich pięć lat skrzywdzeni – zarówno osoby pozbawione pracy, jak i inni np. Sebastian, kierowca seicento , czy rodzina Igora Stachowiaka. Komisja ma mieć 16 oddziałów w każdym mieście wojewódzkim.

Obniżyć VAT Broni nie składają kandydaci spoza dwóch głównych partii. Mobilizacja ich elektoratów będzie kluczowa dla wyników I tury, a być może też dla tej drugiej. W najbliższym tygodniu politycy PSL przedstawią projekt ustawy zakładającej obniżkę VAT z 23 proc. do 15 proc. oraz stawki 8 proc. do 5 proc. To jeden z postulatów Władysława Kosiniaka-Kamysza na kolejny etap kampanii przed I turą. Lider PSL chce też wprowadzenia dobrowolnego ZUS i premii 1500 zł dla personelu medycznego.

Swoją trasę po Polsce kontynuują inni kandydaci. Szymon Hołownia odwiedził w weekend województwo podlaskie. Cały czas podróżuje żółtym kamperem i przekonuje, że ma największe szanse na pokonanie prezydenta Dudy w II turze. Hołownia i jego sztab prowadzili też 24-godzinną relację wideo z kampanii w internecie. Hołownia przyznał też, że jeśli do II tury wejdzie Trzaskowski, to on na niego zagłosuje.