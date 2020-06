Zacięta walka o władzę. Polem bitwy małe miasta

Akcję „Piątek dla Rafała” zapowiedział w środę lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który sam od wielu dni podróżuje po kraju, zwłaszcza po miastach i mniejszych miejcowościach, mobilizując zwolenników Koalicji Obywatelskiej. PiS już kilka tygodni temu uruchomił akcję #ŁączyNasPolska z udziałem parlamentarzystów, europosłów i kluczowych polityków rządowych. Takich spotkań było jednak już ok. tysiąca w ostatnich dwóch tygodniach. W ten sposób sztaby kandydatów chcą zmobilizować do działania swoich wyborców, aktywistów i działaczy.

Intensyfikacja działań to też hasło innych kandydatów. Szymon Hołownia rozpoczął akcję „Od drzwi do drzwi”, w której, jak przekonuje, ma wsiąść udział 15 tysięcy osób.

Z młodymi ludźmi spotkał się w Rzeszowie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mówił m.in. o zmianach klimatu i inwestycjach w OZE. – Różnica między mną a dzisiejszą zepsutą władzą jest taka, że jeśli młodzi ludzie dzisiaj zadają mi pytania o klimat, to mnie to dzisiaj zawstydza, że tak mało zrobiliśmy, a dzisiejsza władza ma to absolutnie gdzieś – powiedział. Kandydat KO podkreślił też, że do 2050 r. powinna zostać osiągnięta neutralność klimatyczna.

Trzaskowski na specjalnej konferencji prasowej w Rzeszowie mówił o nieudanym jego zdaniem programie Mieszkanie+. – W Rzeszowie zamiast mieszkań zostało puste pole – powiedział Trzaskowski, który stwierdził też, że chce, by młodzi ludzie mieli zapewniony wkład własny do kredytów mieszkaniowych.

Zdecydują miasta

Bastiony w tej kampanii są jasno wyznaczone. Dla KO to największe, dla PiS – najmniejsze miasta i wieś. Zdobycie chociaż kawałka terenu na tych obszarach może zapewnić duże zyski. Dlatego tak wiele uwagi w środę wywołał sondaż Ipsos dla oko.press, w którym maleje przewaga Dudy nad Trzaskowskim w ośrodkach do 20 tysięcy mieszkańców. To właśnie do gmin liczących do 20 tysięcy mieszkańców kierowana jest akcja MSWiA „Bitwa o wozy”, zgodnie z którą gmina z największą frekwencją zdobędzie nowy wóz strażacki. We wspomnianym badaniu dla oko.press w II turze wyborów Trzaskowski ma 47 proc., a prezydent Duda 43 proc. Politycy Platformy przekonują, że w ostatnich dniach kampanii prezydenckiej coraz więcej materiałów wyborczych, plakatów pojawia się właśnie w mniejszych miejscowościach.