Kwaśniewski: To mogła być wizyta pożegnalna

Spotkanie w Białym Domu Kwaśniewski nazwał "kampanijną ustawką".

Ocenił, że co prawda zwolennikom Andrzeja Dudy miło było słuchać, jak Donald Trump nazywa go swoim przyjacielem i życzy zwycięstwa w wyborach, ale opinii przeciwników to nie zmieni.

- Mam wrażenie, że nie tyle Amerykanie wybierali Polskę jako pierwszego gościa, co Polska strona starała się, żeby ta wizyta odbyła się kilka dni przed wyborami - powiedział Kwaśniewski.

Czytaj także: Dorn: Z wizyty w USA wynikło zdjęcie z siedzącym prezydentem Dudą