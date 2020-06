Rafał Trzaskowski zaprezentował swój program. Trzy filary

We wstępie podkreślono, że to szczególny czas, ponieważ epidemia koronawirusa "postawiła świat na głowie". "W pojedynkę nikt z nas nie dałby rady. Sami nie uchronimy się przez pandemiami, skutkami kryzysu gospodarczego czy zmian klimatycznych" - podkreślono.

W pierwszym rozdziale "My i nasi najbliżsi" kandydat Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że "potrzebne są szybkie, aktywne, masowe działania blisko ludzi. Potrzebne są inwestycje równomiernie rozłożone w całej Polsce, takie, z których mogą skorzystać setki tysięcy firm, zwłaszcza rodzinnych, małych i średnich. Konieczne są też ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej".

"Zaproponuję utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi" - zapowiada.

"Zaproponuję utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania" - deklaruje Trzaskowski.

Inne zapowiedzi dotyczą zmian w rozliczeniach VAT oraz ochrony socjalnej dla wszystkich pracujących.

"Będę oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki te wzrosną do co najmniej 6% PKB" - zapowiada Trzaskowski. "Wspólnie z rektorami uczelni medycznych i izbami lekarskimi zadbam o to, aby na studiach medycznych było więcej studentów, a ich liczba na specjalizacjach odpowiadała zapotrzebowaniu w kraju" - czytamy w programie.

Trzaskowski proponuje bardziej racjonalne wydatki na edukację oraz odchudzenie podstawy programowej i dostosowanie jej do wymogów współczesności.

"W ramach zmiany podstawy programowej będę się domagał, aby nauka angielskiego w szkołach przestała być fikcją, a uczniowie mogli skorzystać z większej liczby godzin nauki tego języka" - proponuje.

"Zaproponuję narodowy program zdrowia kobiety, odpowiadający europejskim standardom i potrzebom pacjentek w całym kraju" - zapowiedział. "Złożę projekt ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości; zainicjuję kampanie na rzecz przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej kobiet" - czytamy.

Złożę projekt ustawy przywracającej dobrze sprawdzony program „Mieszkanie dla młodych” - zapowiedział.

"Jako prezydent zawetuję każdą próbę naruszenia programu Rodzina 500+" - deklaruje.

"Będę domagał się od rządu przywrócenia dostępu do finansowanych przez państwo programów leczenia niepłodności, zwłaszcza do in vitro" - informuje.

W swoim programie Rafał Trzaskowski wymienia również propozycje dla seniorów i mieszkańców wsi. "W ramach przysługującej mi inicjatywy ustawodawczej przedstawię projekt ustawy o związkach partnerskich, zgodny z założeniami poselskiego projektu złożonego do Sejmu w poprzedniej kadencji" - zapowiada.

"W ramach programu ekoremontów doprowadzę do zwiększenia wydatków państwa na wymianę starych pieców, tak zwanych kopciuchów, termomodernizację budynków, instalacje OZE oraz do zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie" - czytamy.

"Jedną z pierwszych moich decyzji będzie zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie suszy" - zapowiedział.

"Sposób finansowania mediów publicznych zostanie zmieniony. Będą one finansowane z funduszu misji publicznej oraz – w mniejszym stopniu niż obecnie – z rynku reklamowego" - ogłasza Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiada również plan naprawy sądownictwa oraz więcej finansowej samodzielności dla samorządów.

Cały program dostępny na stronie trzaskowski2020.pl