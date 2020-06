Co kryje się za nowym hasłem Biedronia? fot. mat.pras.

„Nic o was bez was” - to nowe hasło kampanii Roberta Biedronia, które zostało zaprezentowane w trakcie wiecu we Wrocławiu. - Chcę Polski równych szans. Chcę Polski otwartej. Polski, w której władza słucha obywatelek i obywateli, i odpowiada na potrzeby zwykłych ludzi. Hasłem Polski moich marzeń jest „nic o was bez was” - mówił Biedroń. W trakcie spotkania z wyborcami wypowiadali się też samorządowcy, aktywiści i działacze społeczni.