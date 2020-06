Bielan: Ataki na prezydenta ze strony części bardzo radyklanej lewicy są czymś absolutnie niezrozumiałym

- Prezydent jako strażnik konstytucji, jako strażnik przestrzegania prawa, zrobił tylko to, co każdy prezydent na jego miejscu powinien był zrobić - powiedział w Radiu Maryja europoseł PiS, komentując podpisanie przez Andrzeja Dudę „Karty Rodziny” i krytykę ze strony opozycji.

Bielan ocenił, że „Karta Rodziny” to nie tylko sprzeciw wobec „radykalnie lewicowej inżynierii społecznej”. - To jest zestaw obietnic, programów, które już istnieją i będą utrzymane, będą rozwijane, ale chcemy też zaproponować nowe rozwiązania, które mają umocnić polską rodzinę, zarówno pomoc finansową dla polskiej rodziny – programy, które już istnieją: program 500 plus, Dobry Start, 300 plus czy Mama plus, ale także przez wprowadzenie zupełnie nowych programów wsparcia m.in. bonu turystycznego na każde dziecko w wysokości 500 złotych - tłumaczył.

Rzecznik sztabu Dudy pytał o obietnice kandydata Koalicji Obywatelskiej przed wyborami na prezydenta Warszawy i zauważył, że „tu jest pytanie o wiarygodność Rafała Trzaskowskiego jako polityka”.

- Oczywiście, różne rzeczy można deklarować w kampanii wyborczej, ale później jest pytanie, czy polityk te swoje obietnice wypełnia. Chyba nawet najbardziej zaciekli krytycy obozu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudy muszą przyznać, że nie było w polskiej historii obozu politycznego, który w takim stopniu by wypełniał obietnice - ocenił Adam Bielan.