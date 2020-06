Budka: PiS tak naprawdę atakuje wartości konserwatywne

- I myślę, że to im się nie sprawdza w sondażach, bo wczoraj prezydent Andrzej Duda w sposób nieudolny, po angielsku na Twitterze próbował odkręcić to co powiedział. Tak nie powinna wyglądać prezydentura - mówił lider PO (prezydent tłumaczył swoje słowa o tym, że "LGBT to nie ludzie, to ideologia").

- PiS nie wyszedł swojej bańki, dodatkowo konserwatywni wyborcy poczuli się obrażeni przez PiS - ocenił Budka. - Prawdziwy konserwatyzm to szacunek do innego człowieka. PiS tak naprawdę konserwatywne wartości atakuje - ocenił przewodniczący Platformy.

Budka wyraził też oczekiwanie, że poseł Przemysław Czarnek zostanie usunięty z PiS, gdyż - w innym wypadku - "Kaczyński bierze na siebie odpowiedzialność za słowa które padły". Chodzi o wypowiedź Czarnka z weekendu - poseł stwierdził wówczas, że "osoby LGBT nie są równe normalnym ludziom".

O kandydacie Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafale Trzaskowskim Budka mówił z kolei, że "wykracza on poza elektorat PO". - Ja walczyłem o to, żeby był kandydatem, byłem do tej kandydatury przekonany - zaznaczył Budka.

- Trzaskowski równie dobrze sprzedaje się w małej miejscowości jak i w dużym mieście - dodał przewodniczący PO.