Marcin Kierwiński o debacie: Niewiele wiemy. TVP nie daje równych szans

- Dziwimy się, że na dzień przed debatą, jej szczegółów nie znamy. Dziś dopiero pierwsze spotkanie organizacyjne w zakresie losowania, ale także ustalenia szczegółów technicznych. To trochę późno - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej i sekretarz generalny PO, Marcin Kierwiński. - Wydaje się, że telewizja publiczna jednak nie chce, aby szanse były równe dla wszystkich kandydatów - dodał. - Debaty w pierwszej turze powinny skupiać wszystkich kandydatów i Rafał Trzaskowski na takie debaty jest otwarty, zaproszenia na takie debaty przyjmuje - podkreślił polityk PO w radiowej Jedynce.

Kierwiński odniósł się także do debat, które ewentualnie organizowane będąą przez inne stacje telewizyjne. - Jeżeli takie propozycje będą, Rafał Trzaskowski weźmie w nich udział - zapewnił. - Jesteśmy przekonani, że przeciwnik jest jeden, jest to pan prezydent Andrzej Duda i to z nim trzeba te wybory wygrać. Gdzieś na sam koniec, kandydaci opozycyjni powinni już teraz zadeklarować, że w II turze poprą tego kandydata opozycyjnego, który w niej się znajdzie - zaznaczył.

Polityk dodał również, że Koalicja Obywatelska "nie szuka i nigdy nie szukała przeciwników po stronie opozycyjnej". - Zakładamy, że opozycja musi ze sobą współpracować. Celem jest rozbicie obozu władzy, który często zajmuje się sam sobą, a nie sprawami Polaków - zapewnił Marcin Kierwiński.