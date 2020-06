Sławomir Nitras: Andrzej Duda jest dzieckiem Jarosława Kaczyńskiego, które nigdy się nie uwolniło

- Pomaska, Nowacka, Kowal, Kierwiński, który spina nas wszystkich organizacyjnie. Jest też wiele osób, które nie są politykami – mówił w Radiu ZET o sztabie Rafała Trzaskowskiego jego członek, Sławomir Nitras. Polityk został zapytany, czy w sztabie są także Sławomir Nowak i Igor Ostachowicz. - Nie wiem czy można powiedzieć, że są w sztabie. Są z nimi czasem konsultacje, podpowiadają jakieś rozwiązania, ale nie można nazwać ich trzonem sztabowym - powiedział. Jak zaznaczył, „jest wiele osób, które współpracowały z Rafałem Trzaskowskim w poprzednich kampaniach”. - Jesteśmy wielką formacją, która stara się nie gubić atutów, które posiada i korzystać z nich w każdej sytuacji - podkreślił Nitras.

Zapytany o to, czy Borys Budka narzuca się Rafałowi Trzaskowskiemu, Nitras powiedział, że to „absurdalna teza”. Zapewnił, że współpraca między politykami jest „wzorcowa”. - Zawsze w polityce jest tak, że jak idzie bardzo dobrze, a wydaje nam się, że idzie bardzo dobrze i jesteśmy na wznoszącej fali, to pojawiają się głosy, które próbują wybić nas z rytmu - podkreślił.