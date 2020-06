Tyszka: Debata w TVP? Obraźliwy dla Polaków teatr absurdu

W debacie prezydenckiej w TVP wzięło udział jedenaście osób ubiegających się o urząd prezydenta w wyborach zaplanowanych na 28 czerwca. Kandydaci odpowiadali na pięć pytań: o relokację migrantów, o przygotowania do komunii świętej na lekcjach religii w szkołach, o małżeństwa osób homoseksualnych i adopcję przez takie pary dzieci, o zastąpienie złotego przez euro oraz o ewentualny obowiązek szczepień na koronawirusa. Dowiedz się więcej: Debata prezydencka w TVP - co mówili kandydaci? Relacja na żywo - zapis

"To było obraźliwe dla Polaków"

W Radiu Plus o debatę pytany był poseł Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15 Stanisław Tyszka. - To była odsłona jakiegoś teatru absurdu. To były antypytania, to co wymyślili prawdopodobnie pan Kurski z panem Bielanem - ocenił zaznaczając, że wśród kwestii, do których musieli odnosić się kandydaci była sprawa uchodźców "sprzed pięciu lat" oraz szczepionek na koronawirusa, "które nie istnieją". Według Tyszki, debata powinna dotyczyć tematów aktualnie najistotniejszych.

Pytany, kto wygrał debatę w TVP poseł stwierdził, że "przegraliśmy my wszyscy, którzy jeszcze niedawno jako podatnicy przekazaliśmy dwa miliardy złotych na media publiczne". - To po prostu było obraźliwe dla Polaków, nie mówiąc o tym, że pokazaliśmy się jako państwo zupełnie niepoważne, w którym wybierając głowę państwa dyskutuje się o tematach zastępczych - powiedział poseł.

- Zakładając, że był jeden kandydat, urzędujący prezydent, który jako jedyny znał te wszystkie pytania i mógł się nauczyć odpowiedzi, to trzeba powiedzieć, że on przegrał - stwierdził Tyszka. Jego zdaniem, przegrała i skompromitowała się partia rządząca, która "urządziła ten teatr absurdu" i nie potrafiła pokazać się z lepszej strony.