Reuters: Duda traci poparcie, opozycja może wygrać wybory

Reuters określa prezydenta Dudę mianem "sojusznika rządzących krajem nacjonalistów w PiS". Zdaniem agencji jego zwycięstwo jest "kluczowe dla rządowych nadziei na realizowanie jego konserwatywnej agendy, obejmującej reformę sądownictwa, która doprowadziła do konfliktu z UE, ponieważ prezydent może wetować ustawy".

Agencja przypomina, że wybory miały odbyć się w maju, ale "nie mogły mieć miejsca ze względu na pandemię koronawirusa".

"Podczas gdy sondaże nadal wskazują, że Duda wygra I turę, sondaże przeprowadzone przez Kantar i Ipsos opublikowane w ostatnich dniach wskazują, że prezydent i jego główny rywal, liberalny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z centroprawicowej PO, remisują w II turze"

"Sondaż Ipsos wskazuje też, że Duda przegrywa w II turze z niezależnym kandydatem, były prezenterem telewizyjnym Szymonem Hołownią - chociaż Hołownia ma mniejsze szanse niż Trzaskowski, aby dostać się do ostatecznej rozgrywki z udziałem dwóch kandydatów" - pisze Reuters.

Agencja pisze następnie, że PiS starał się "przeć do głosowania korespondencyjnego w maju obawiając się spadającego poparcia dla Dudy w związku ze skutkami pandemii, ale był zmuszony do porzucenia swoich planów".

Reuters pisze też, że kampania Dudy "skupia się do zagrzewania swojej konserwatywnej bazy z atakami na to, co nazywa 'ideologią' LGBT, obiecując zarazem utrzymanie popularnych programów świadczeń społecznych dla rodzin i emerytów, które zmieniły życie wielu najuboższych Polaków".