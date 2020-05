Eksperci: Ustawa ws. wyborów łamie Konstytucję

Projekt trafił do Senatu, który w czwartek ma przeprowadzić pierwsze czytanie. Z opinii, które spływają do izby, wynika, że projekt ani nie przewiduje „jasnych reguł”, ani nie jest konstytucyjny.

Z opinii prof. Piotrowskiego wynika, że ustawa jest w całości niezgodna z siedmioma przepisami konstytucji. Z sześcioma mają być z kolei niezgodne poszczególne artykuły ustawy. Przykłady? Złamanie konstytucji ma polegać m.in. na naruszeniu zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i zasady przyzwoitej legislacji. W związku z narażeniem obywateli na zakażenie ustawa ma z kolei gwałcić przepis konstytucji mówiący o tym, że „władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych”.

Jego zdaniem dyskusyjne jest też to, że choć w ustawie przesyłka pakietu wyborczego określana jest jako przesyłka polecona, nie jest wymagane potwierdzenie odbioru. Na ten problem zwróciło też uwagę Biuro Legislacyjne Senatu. „Wyborca nie zostanie poproszony, jak w lokalu wyborczym, o pisemne potwierdzenie otrzymania karty wyborczej czy pakietu wyborczego, a w razie sporu z pocztą pracownicy poczty jedynie ustnie mogą zapewnić, że taki pakiet kilka dni wcześniej, jako jeden z wielu, wrzucili do skrzynki” – napisało.

PiS uwag nie odrzuca

Senat decyzję w sprawie ustawy ma podjąć w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie wprowadzi do niej poprawki. Poseł Przemysław Czarnek zapewnia, że PiS się nad nimi pochyli. – Ta ustawa jest znakomita, na co dowodem jest to, że poparła ją w Sejmie znacząca większość, nie tylko PiS, a spora część opozycji wstrzymała się od głosu. Nie jest jednak perfekcyjna, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie merytoryczne głosy dotyczące zorganizowania przebiegu głosowania. Jedna rzecz jest absolutnie nie do przekroczenia. 7 sierpnia prezydent musi być nie tylko wybrany i zaprzysiężony, ale też musi być stwierdzona ważność jego wyboru – mówi.