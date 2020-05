Tomczyk: Trzaskowski wszedł w kampanię w wielkim stylu

- Energię, która emituje od Trzaskowskiego, czujemy na każdym kroku - podkreślił poseł PO.

Tomczyk przekonywał, że obecnie "pierwszy raz od dłuższego czasu ludzie czują, że ich głos będzie miał ogromne znaczenie". - Wybory prezydenckie to może być ostatnia szansa, by przywrócić w Polsce normalność. To są dzisiaj rzeczy, które na naszych oczach się dzieją - ocenił.

Zaletą Trzaskowskiego, jak mówił Tomczyk jest to, że "definiuje nowe wyzwania", jakie pojawiły się w świecie zmienionym przez koronawirusa.

Tomczyk ocenił też, że powrót Jacka Kurskiego do zarządu TVP jest "nie tylko policzkiem dla prezydenta Dudy", ale też "zapowiedzią ostrej walki wyborczej, brudnej kampanii",

- Trzaskowski kandyduje po to, aby taka kampania już nigdy nie miała miejsca - zaznaczył Tomczyk. Dodał, ze im bardziej kandydat PO będzie atakowany przez "media rządzone przez polityków PiS-u", tym bardziej będzie wzmocniony.