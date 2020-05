Grodzki: Porozmawiam z senatorem Pękiem. Na zasadzie mistrz i uczeń

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki skomentował w Polsat News słowa marszałek sejmu Elżbiety Witek, która stwierdziła, że „jest zaniepokojona tym, co się dzieje w Senacieoraz tym, jak postępuje marszałek Grodzki”. - Otrzymałam od niego zapewnienie, że nie będzie trzymał ustawy ws. wyborów prezydenckich przez 30 dni. Nie wierzę już w żadne zapewnienia marszałka Grodzkiego - powiedziała Witek.

Tomasz Grodzki w odpowiedzi zaznaczył, że „nieprawdą jest, że Senat nic nie robił przez dwa tygodnie”. - Pani marszałek Witek, jak i cały Sejm, powinni być wdzięczni Senatowi za to ze, że bierze się ba poważnie do pracy nad ustawą tak ważną dla Polski. Ona kolejny raz przemknęła przez Sejm w kilkunaście godzin. Tak się nie pracuje, nie tworzy legislacji. Nie dziwota, że w Senacie musimy tę lekcję odrabiać za Sejm - powiedział. - Dlatego spodziewalibyśmy się pewnych wyrazów podziękowania, nie zarzutów. Jeszcze niedawno pan marszałek Terlecki mówił, że dłużej procedując, Senat nie służy kandydatowi PO. Dziś okazuje się, że musimy to robić dużo szybciej. Mam wrażenie, że propozycjami poprawek dotknęliśmy jakimś czułej struny w mechanizmie PiS. Nerwowość po ich stronie jest dla mnie zadziwiająca - dodał. - Senat od początku kieruje się jedną przesłanką. Wybory muszą być demokratyczne, muszą oddawać rzeczywistą wolę narodu a prezydent wybierany w tych wyborach musi mieć pełny, demokratyczny mandat. Wynik wyborów nie może być podważany ani przez SN, ani w kraju, ani zagranicą. Gdy zaczęły spływać opinie konstytucjonalistów, okazało się, że naruszeń artykułów Konstytucji w tym niechlujnie przygotowanym akcie, przez dwóch panów gdzieś w gabinecie, jest tyle, że przed nami ogromna praca. Połączone komisje już dwa razy się zebrały i nie mogą dojść do wspólnej konkluzji, wciąż będą się spotykały. Warto dojrzeć w stenogramy i zapisy. To nieprawda, że nic przez ostatnie dwa tygodnie się nie działo. Działo się, i to dużo. Spotkałem się z przedstawicielami izby najwyżej SN, rozmawiałem z premierem Gowinem. Komisje zbierają się już któryś raz. Przypomnę, że mamy 30 dni - podkreślił.

Tomasz Grodzki zaapelował również do marszałek Sejmu. - Mam prośbę do Marszałek Witek. Ja nie śmiem mówić jej, jak urządza obrady Sejmu, choć mam wiele zastrzeżeń do trybu tych prac. Prosiłbym, aby i ona nie dyktowała senatorom i mnie, jak mamy sobie radzić w Senacie. Wypełniamy wszystkie kryteria konstytucyjne w trosce o to, aby prawo, które przychodzi z Sejmu w katastrofalnym stanie, przepuszczone na kolanie, było poprawione - zapewnił.

Marszałek, zapytany o to, czy zmieni decyzję ws. daty posiedzenia Senatu powiedział, że „jest to niemożliwe”. - Senat jest zwołany na poniedziałek, wtorek i środę. Dodam, że komisje jeszcze raz spotykają się w poniedziałek, bo zaproszono ministra zdrowia, który nijak nie ma się do wyborów. A w tym akcie ustawodawczym odgrywa niezrozumiale wysoką rolę, choć to powinna być domena PKW - stwierdził. - Zaproszony będzie także pan premier i inne osoby. Dlatego jest to niemożliwe. Mam nadzieję, że przy okazji, wprowadzimy to do porządku obrad, załatwimy tzw. Tarczę 4. Żeby znów nikt tam nie zarzucał, że coś opóźniamy. Jeżeli ta tarcza będzie się nadawała do zatwierdzenia przez Senat, mam nadzieję, że zostanie zatwierdzona. Mam wrażenie, że próbuje się stworzyć wrażenie, że Senat niewiadomo, co wyprawia. On po prostu pracuje, aby prawo było możliwie jak najlepsze - dodał.