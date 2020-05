Sejm przegłosował. Wybory częściowo korespondencyjne

W poniedziałek klub PiS przedstawił nowy projekt ustawy w sprawie wyborów prezydenckich. Zakłada on uchylenie ustawy z 6 kwietnia stanowiącej, że wybory odbędą się wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

- Jesteśmy odpowiedzialni za państwo i wiemy, że to, co najistotniejsze, to przeprowadzenie wyborów prezydenckich w konstytucyjnym czasie i trybie - mówiła wczoraj na konferencji prasowej wicepremier Jadwiga Emilewicz.